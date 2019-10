Zelda Breath of the Wild 2 arriva su Nintendo 64, con un fan trailer!

Nel corso dell'E3 2019, Nintendo ha colto di sorpresa il pubblico, trasmettendo durante il Direct organizzato per l'occasione un trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Il sequel del capitolo della serie che ha accompagnato il lancio di Nintendo Switch è ad ora avvolto da una fitta nebbia di mistero: la Casa di Kyoto non ha infatti condiviso con il pubblico molti dettagli né ha confermato una specifica data di uscita. Il trailer di annuncio del gioco è stato analizzato dalla community videoludica in ogni suo dettaglio: alcuni utenti si sono persino dedicati alla traduzione del linguaggio Gerudo presente nel filmato.

C'è però anche chi si è divertito a reinterpretare il breve filmato dedicato a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, trasformandolo in un trailer di annuncio per un gioco in arrivo su Nintendo 64! Si tratta di un fan attivo su Youtube come "The Regressor", che ha realizzato una simpatica versione alternativa del video, dedicato ad uno "The Legend of Zelda: Breath of the Wild 64". Riproducendo la grafica dell'epoca, il fan ha dato vita al trailer che potete visionare direttamente in apertura a questa news: che cosa ve ne pare del risultato finale?