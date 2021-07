Zelda Breath of the Wild 2, aspettando il 2022: un fan si crea il gioco Nintendo

Mentre gli appassionati attendono di scoprire il futuro titolo ufficiale del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo ha aperto una piccola finestra sullo sviluppo del gioco in occasione dell'E3 2021.

In occasione del Nintendo Direct organizzato per l'evento losangelino, il colosso di Kyoto ha infatti condiviso con il pubblico un nuovo trailer dedicato, il primo a fare seguito al reveal trailer pubblicato ormai diversi anni fa. L'aggiornamento ha portato inoltre con sé l'annuncio della finestra di uscita fissata da Nintendo, con The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ora atteso ufficialmente nel corso del 2022, in esclusiva su Nintendo Switch.

L'attesa, dunque, sarà ancora piuttosto lunga, con un appassionato che ha deciso di rompere ironicamente gli indugi e creare un primo prototipo della prossima avventura di Link. Utilizzando come reference il materiale condiviso da Nintendo, il creativo "Avatar Nick" ha reclutato il fratello e avviato lo sviluppo di una propria versione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Nel giro di un mese di lavoro su Unity, il risultato ottenuto è sicuramente interessante: potete visionare un video dedicato direttamente in apertura a questa news! Cosa ve ne pare?



In attesa di aggiornamenti ufficiali, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.