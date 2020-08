Zelda Breath of the Wild 2: la Collector's Edition compare nei listini di un rivenditore

Al momento non sappiamo praticamente nulla su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 (titolo provvisorio e ancora da definire), tuttavia un rivenditore francese ha recentemente aggiunto ai propri listini la Collector's Edition del gioco.

Il nuovo gioco di Zelda ha fatto la sua comparsa nel database di WT&T, retailer che per primo ha svelato l'esistenza di The Witcher 3 Wild Hunt per Nintendo Switch. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 viene proposto in versione standard a 69.99 euro e in versione Collector's Edition a 82.85 euro, prezzo che in realtà sembra essere un semplice placeholder, così come la data di lancio fissata al 31 dicembre 2020.

Plachiamo subito gli animi dicendo che è assolutamente impossibile che il gioco possa uscire entro quest'anno, del resto la campagna marketing non è ancora iniziata e lo stato dello sviluppo è completamente avvolto nel mistero. Recentemente vari rivenditori (tra cui Amazon) hanno aggiunto in catalogo The Legend of Zelda Skyward Sword Deluxe per Nintendo Switch, è probabile dunque che la compagnia sia al lavoro su un remake del gioco uscito su Wii nel 2011 così da avere un gioco di Zelda sul mercato prima del lancio del sequel di Breath of the Wild.