Zelda Breath of the Wild 2: doppiatore italiano fornisce indizi su un nuovo personaggio

L'attesa per la prossima avventura nel mondo di Hyrule è ancora lunga: come sappiamo, Zelda Breath of the Wild 2 è stato rinviato al 2023 e resta per il momento totale incertezza su quale potrebbe essere la finestra di lancio per la desideratissima opera Nintendo.

Proprio perché il gioco per Nintendo Switch è ancora piuttosto lontano, qualunque tipo di informazione sul prossimo episodio della serie può essere molto utile per rendere un minimo più digeribile i numerosi mesi che ancora ci separano dal ritorno di The Legend of Zelda. Un piccolo indizio sui personaggi che saranno presenti nella nuova avventura arriva da un doppiatore italiano, Pietro Ubaldi, che ha risposto ad alcune domande poste dal canale Youtube Lega Hyrule.

Bisogna precisare che quanto segue potrebbe essere un potenziale spoiler sui contenuti del nuovo gioco, pertanto è bene procedere con cautela nella lettura. Stando a quanto emerso dalla chiacchierata, Ubaldi avrebbe prestato la propria voce non solo al personaggio di Daruk, come già fatto sia nel primo Breath of the Wild che in Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, ma anche ad un antenato dello stesso Daruk, del quale tuttavia non ricorda il nome.

Da queste affermazioni si può dedurre che in Breath of the Wild 2 dovrebbero essere presenti flashback collegati a questi due comprimari, e che il doppiaggio italiano per il titolo Nintendo è già in lavorazione, sebbene non sia esattamente chiaro da quanto tempo. Ubaldi lascia intendere che il lavoro di doppiaggio da lui svolto "è recente", senza però specificare più nel dettaglio quanto lo sia.

Ciò lascia comunque spazio a varie interpretazioni ed analisi su cosa aspettarsi dal nuovo Zelda in ambito narrativo, in attesa di maggiori dettagli da parte di Nintendo. Lato gameplay, intanto, sembra che Zelda Breath of the Wild 2 garantirà una precisione assoluta per la gestione della spada, sebbene anche in questo caso manchino informazioni ufficiali degli sviluppatori.