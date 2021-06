Zelda Breath of the Wild 2: i fan hanno notato un bizzarro particolare nell'ultimo trailer

Come avrete già notato, il Nintendo Direct dell'E3 2021 ha avuto come protagonista assoluto il nuovo trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, titolo non definitivo del gioco in arrivo il prossimo anno sulla console ibrida. Stando ad alcuni fan particolarmente attenti, la Grande N avrebbe nascosto nel filmato una piccola chicca.

Come fatto notare dall'utente TAHK0 su Twitter, se si fa scorrere il video al contrario si può ascoltare la colonna sonora ufficiale del primo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Si tratta di un particolare molto interessante che potrebbe non essere stato messo lì per caso, dal momento che dal trailer mostrato qualche ora fa possiamo intuire che lo scorrere del tempo sia una tematica molto importante nella nuova avventura di Link e Zelda.

In ogni caso è ancora troppo presto per parlare della trama, di cui probabilmente scopriremo qualche dettaglio aggiuntivo nei prossimi mesi, quando Nintendo sarà pronta a mostrare nuovamente il titolo al pubblico e a svelarne il titolo definitivo. Vi ricordiamo infatti che il team di sviluppo punta all'uscita nel corso del 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.

In attesa che ciò accada, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete dare uno sguardo alle numerose immagini in game di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.