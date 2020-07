Zelda Breath of The Wild 2 è nelle fasi finale di sviluppo? Arriva la secca smentita

Le voci sul presunto completamento di The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 sono state seccamente smentite dagli stessi autori di "Un café con Nintendo", il podcast che ha ospitato i due doppiatori spagnoli Marcel Navarro e Nerea Alfonso, rispettivamente voci di Revali e Zelda.

La notizia sulla conclusione del doppiaggio di Breath of The Wild 2 sarebbe infatti frutto di un'errata interpretazione da parte di alcuni media. Ecco il comunicato ufficiale degli autori del podcast:

"Buongiorno a tutti, questo messaggio è diretto a tutti i media nazionale e internazionali che hanno recentemente riportato la nostra intervista con i doppiatori spagnoli di Zelda e Revali. Siamo sorpresi di come tanti siti abbiano coperto l'intervista, giungendo a conclusione incorrette e fuori contesto, senza considerazione per le persone implicate.

Capiamo bene come funzionano le news sui videogiochi e siamo consapevoli della mancanza di informazioni negli ultimi mesi, ma non condividiamo questo approccio del - va bene tutto -.

Sia Marcel che Nerea meritano rispetto, sia umano che professionale".

Insomma, il mistero sullo sviluppo di The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 rimane invariato dopo l'annuncio all'E3 2019. Non resta che attendere le mosse di Nintendo per saperne qualcosa di più