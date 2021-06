Zelda Breath of the Wild 2 è il gioco più twittato dell'E3, superato Elden Ring

Di tanto in tanto, Twitter fornisce alcuni interessanti dati riguardanti i temi maggiormenti discussi sulla nota piattaforma social. Oggi scopriamo di più sull'E3 2021 e sui nomi che più sono stati citati in questi roventi e concitati giorni per l'industria del gaming.

La top 5 dei giochi più twittati di questo E3 vede trionfare in prima posizione The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. L'open world di Nintendo era sicuramente tra i giochi maggiormente attesi per questa edizione digitale della fiera losangelina, e fortunatamente Eiji Aonuma è intervenuto durante la conferenza della casa di Kyoto per offrirci i primi assaggi di gameplay del promettente sequel. A seguire, troviamo un altro dei most wanted assoluti per i videogiocatori: Elden Ring, dopo 2 anni interi di silenzio assordante, è finalmente tornato a mostrarsi con uno spettacolare trailer trasmesso al termine del Summer Game Fest diretto da Geoff Keighley. Di seguito vi riportiamo la top 5 integrale, completata da Battlefield 2042 e da due grandi produzioni targate Xbox:

Zelda Breath of the Wild Sequel Elden Ring Battlefield 2042 Halo Infinite Forza Horizon 5

Diverso il discorso se passiamo a YouTube: come vi abbiamo già riferito sulle nostre pagine, Elden Ring è stato il gioco che ha generato il maggior numero di visualizzazioni sulla piattaforma di Google, superando di gran lunga le cifre di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.