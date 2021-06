Zelda Breath of the Wild 2 sarà 'un gioco unico', specifica Bill Trinen di Nintendo

Dopo aver specificato che Bayonetta 3 è ancora in sviluppo e verrà mostrato a tempo debito, il Senior Marketing Manager di Nintendo of America, Bill Trinen, ha fornito un'importante precisazione sull'esperienza di gioco da vivere nella dimensione a mondo aperto di Zelda Breath of the Wild 2.

Nel corso di una recente intervista concessa alla redazione di IGN.com, l'esponente della divisione marketing di Nintendo of America è tornato idealmente alle emozioni del primo gameplay di Zelda BOTW 2 per specificare che il prossimo, attesissimo capitolo della saga fantasy di Link non sarà un semplice sequel ma un titolo che farà dell'originalità (o meglio, dell'unicità) la sua arma più affilata.

A detta di Trinen, infatti, "penso proprio che quando inizieremo a mostrare un po' di più del gioco nei prossimi mesi fino al prossimo anno, probabilmente cominceranno ad essere evidenti i motivi che rendono così unico questo gioco rispetto agli altri episodi della serie".

In quest'ottica rientra la decisione assunta da Nintendo di non svelare il nome del sequel di Zelda BOTW: sempre in base a quanto specificato da Trinen, l'annuncio del sottotitolo del prossimo kolossal per Switch rischierebbe di rivelare dettagli sulla storia, sulle meccaniche di gameplay o sul tema stesso del gioco su cui la casa di Kyoto, per il momento, preferisce mantenere il più stretto riserbo.

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori dettagli da Nintendo e dal team di sviluppo capitanato da Eiji Aonuma, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale su Zelda Breath of the Wild 2 dall'E3 e vi ricordiamo che l'esclusiva Switch è prevista in uscita nel 2022.