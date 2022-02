Zelda Breath of the Wild 2, Mario+Rabbids 2 e Bayonetta 3: Nintendo conferma i giochi 2022

Con Nintendo Switch a metà del suo ciclo vitale, sono ancora molte le grandi esclusive First Party destinate a raggiungere la console ibrida del colosso di Kyoto.

Alcune di queste, come Kirby e la Terra Perduta, dispongono già di una data di uscita precisa, mentre altre produzioni molto attese si devono per ora accontentare di indicazioni generiche. È il caso ad esempio di Bayonetta 3, che nonostante il ritorno in scena dello scorso anno ancora non dispone di un Day One. A rassicurare il pubblico, ci ha però pensato la stessa Nintendo, che contestualmente alla presentazione degli ultimi risultati finanziari ha riconfermato le finestre di lancio delle prossime esclusive Nintendo Switch.

Di seguito, trovate i dettagli:

Leggende Pokémon: Arceus: 28 gennaio 2022;

Triangle Strategy: 4 marzo 2022;

Kirby e la Terra Perduta: 25 marzo 2022;

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: Primavera 2022;

Splatoon 3: 2022;

Il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (titolo provvisorio): 2022;

Mario + Rabbids: Sparks of Hope: 2022;

Bayonetta 3: 2022;

Metroid Prime 4 (titolo provvisorio): TBA;

Per l'anno in corso, si ribadisce dunque la volontà di portare sulla console ibrida un notevole pool di nuove uscite, tra. Niente da fare invece per Metroid Prime 4, che, affidato alle cure di Retro Studios resta ancora inesorabilmente privo di indicazioni temporali in merito alla pubblicazione.In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che stanno trovando crescente diffusioni rumor e indiscrezioni relativi ad un Nintendo Direct di febbraio , che potrebbe addirittura portare in scena l'annuncio di Mario Kart 9.