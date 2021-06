Zelda Breath of the Wild 2: nuovo trailer per l'esclusiva Switch in arrivo nel 2022

A chiudere il Nintendo Direct dell'E3 2021 troviamo il tanto atteso secondo capitolo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il quale è stato mostrato al pubblico attraverso un nuovo trailer.

Il video in questione ci permette innanzitutto di scoprire che in questo secondo episodio potremo esplorare i cieli di Hyrule e le numerose strutture sospese in aria. Nel corso del filmato è inoltre possibile vedere una serie di nuovi gadget in dotazione al nostro Link, che non solo potrà combattere i nemici tramite l'ausilio di una sorta di lanciafiamme, ma disporrà di un particolare strumento che gli consentirà di attraversare le pareti e raggiungere più agilmente alcuni luoghi della mappa. In alcuni frangenti è anche possibile osservare un paio di nuovi costumi che potremo far indossare al protagonista nel corso dell'avventura. A proposito del mondo di gioco, Eiji Aonuma ha confermato che la mappa di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sarà più vasta di quella del primo capitolo grazie anche all'introduzione di strutture e porzioni di Hyrule sospese nei cieli.

Purtroppo il filmato non si è chiuso con l'annuncio del titolo definitivo, ma è stato confermato che l'obiettivo del team di sviluppo è quello di pubblicate il gioco entro la fine del 2022.

