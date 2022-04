Zelda Breath of the Wild 2: precisione 1:1 per la gestione della spada?

Dal profilo Twitter Infinite Takes (nuovo nome di HotGirlVideos69, insider e cam girl piuttosto nota) arrivano indiscrezioni riguardo una presunta novità del combat system di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 per Nintendo Switch.

Secondo quanto riferito dalla fonte, il sequel di Zelda Breath of the Wild (ancora privo di un titolo ufficiale) permetterà di utilizzare la spada con precisione 1:1, con movimenti quindi ancora più realistici e precisi. L'insider rivela che "The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 presenterà un sistema di oscillazione della spada 1:1 con un nuovo sistema di angolazione Stick Sensitive. Si potrà gestire la spada in maniera più complessa e sferrare attacchi con una sola mano. Qualsiasi cosa voglia dire."

Sarà vero? Difficile dirlo, in passato HotGirlVideos69 ha effettivamente anticipato alcune novità dal mondo Nintendo prima dell'annuncio ufficiale, ma il suo track record in ogni caso non ha una rilevanza tale da garantirne l'affidabilità.

Secondo l'insider, l'annuncio di Nintendo Switch PRO sarebbe imminente e secondo Digital Foundry l'ultimo trailer di Zelda sarebbe stato registrato su Switch PRO 4K, la testata ipotizza un gioco in uscita a cavallo tra due generazioni, così come accaduto per The Legend of Zelda Breath of the Wild, lanciato nel 2017 su Wii U e Nintendo Switch. Ipotesi intrigante ma è davvero troppo presto per dirlo, con il rinvio di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 al 2023, probabilmente non ne sapremo molto di più nei prossimi mesi, con la campagna marketing che potrebbe iniziare solamente alla fine del 2022 e non durante i mesi estivi.