Zelda Breath of the Wild 2: promesse 'esperienze che supereranno' il primo capitolo!

L'annuncio del sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild , diffuso da Nintendo in occasione dell'E3 2019, ha colto di sorpresa la community videoludica, ansiosa di scoprire nuove informazioni sul progetto.

Sino ad oggi, la Casa di Kyoto non si è eccessivamente sbottonata sull'argomento, ma alcuni interessanti dettagli sul progetto sono recente emersi da un'intervista apparsa sul sito ufficiale di Nintendo Japan. Protagonisti dell'approfondimento sono Satoshi Takizawa, Manabu Takehara e Yohei Izumi, sviluppatori attivi nel settore della direzione artistica e della progettazione degli ambienti.

L'intervista, in lingua giapponese, si concentra per lo più su gli elementi che hanno caratterizzato il processo di sviluppo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tuttavia, riporta il portale francese GameBlog, al suo interno possiamo trovare alcuni accenni al sequel dell'acclamato titolo. Tra questi, troviamo ad esempio il seguente passaggio di Takizawa: "Non posso parlare del sequel in questa fase dello sviluppo, ma voglio dirvi che questa volta contiamo sul talento di una squadra ancora più grande e diversificata per proporvi nuove esperienze che supereranno l'episodio precedente". In particolare, si riporta di nuove assunzioni legate soprattutto al settore del level design dei nuovi ambienti.



In attesa di nuove informazioni su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, non ci resta che dare un nuovo sguardo al trailer di annuncio. Nel tempo, alcuni fan hanno persino tradotto il linguaggio Gerudo presente nel filmato!