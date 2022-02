The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, quando esce? Se lo chiede anche Maria De Filippi

La vasta rassegna di titoli della serie The Legend of Zelda attende ormai da diverso tempo l'ingresso in scena di una new entry di assoluto spessore: il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Annunciato ormai da diversi anni, il gioco Nintendo non solo è privo di una data di uscita, ma anche di un titolo ufficiale. Con il colosso di Kyoto che sta mantenendo il più stretto riserbo sulla colossale produzione, che vede coinvolti anche gli autori di Xenoblade Chronicles 3, sono dunque in moltissimi a domandarsi se davvero The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 arriverà nel 2022, come promesso. E a quanto pare, tra chi attende con ansia aggiornamenti, vi è anche una personalità d'eccezione.

Nel corso dell'ultima puntata del noto talent show italiano "Amici", la storica conduttrice Maria De Filippi ha infatti citato la nuova produzione Nintendo. Con una delle ospiti della trasmissione, il volto storico di Amici ha chiesto notizie proprio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. All'espressione di delusione per l'assenza di una data di lancio da parte dell'ospite, Maria De Filippi ha però replicato con ottimismo, dicendosi convinta che l'esclusiva Nintendo Switch arriverà presto.



Dubitiamo che la conduttrice possa avere informazioni da insider sulla prossima avventura di Link, ma risulta sicuramente divertente osservare come la passione per i videogiochi possa coinvolgere un pubblico sorprendentemente ampio!