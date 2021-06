Zelda Breath of the Wild 2: uno sguardo all'esclusiva Switch nelle prime immagini ingame

Il video gameplay di Zelda Breath of the Wild 2 che ha chiuso il Nintendo Direct dell'E3 2021 ci permette, finalmente, di fare luce sul comparto grafico e sugli scenari che andranno a caratterizzare la prossima, attesissima avventura ruolistica di Link destinata ad arrivare su Switch nel 2022.

Le immagini estrapolate dal gameplay trailer del sequel di Zelda BOTW ci aiuta a delineare i contorni dell'immenso quadro ludico, artistico e tecnico dipinto dagli sviluppatori al seguito di Eiji Aonuma, con un Regno di Hyrule letteralmente stravolto dal cataclisma che ha contraddistinto l'episodio originario.

Tra isole fluttuanti, vulcani in eruzione e pianure popolate da creature ancestrali, il compito del nostro impavido alter-ego sarà quello di riportare la pace nel suo mondo tracciando in completa autonomia la strada da percorrere per raggiungere i propri obiettivi. Nel video mostrato da Aonuma si possono osservare anche dei nuovi poteri da evolvere per favorire l'esplorazione della mappa e stratificare il sistema di combattimento: ci riferiamo ovviamente alla scena in cui Link riesce a servirsi di una sorta di portale dimensionale per superare un ostacolo impossibile da scalare e raggiungere la superficie di una piattaforma fluttuante che ospita, probabilmente, un dungeon o un santuario.

Quanto al mistero dei frangenti del trailer con Link in caduta libera, e del breve spezzone in cui si può osservare Zelda mentre sprofonda in una voragine apertasi nel terreno, non ci resta che attendere il prossimo aggiornamento sullo sviluppo di Zelda Breath of the Wild 2 da parte di Nintendo.