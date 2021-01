The legend of Zelda Breath of the Wild 2: finestra di lancio svelata da un retailer?

In seguito al suo sorprendente annuncio al Nintendo Direct trasmesso in occasione dell'E3 2019, il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild - al momento ancora privo di un titolo ufficiale - è sparito completamente dai radar della comunicazione del colosso di Kyoto.

Non hanno invece cessato di parlarne gli appassionati, tra rumor e indiscrezioni, come la recente previsione di Emily Rogers, nota Insider legata al mondo Nintendo che ha predetto l'arrivo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 nel tardo 2021. Ora, la futura avventura di Link e Zelda, che sembra promettere toni particolarmente cupi, torna ad essere protagonista di indiscrezioni, in seguito ad un interessante avvistamento. Tra le pagine del catalogo virtuale di Gameware, retailer austriaco, ha infatti fatto la sua comparsa un'indicazione legata alla finestra di lancio del titolo. Lo store indica The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 in arrivo nel secondo trimestre dell'anno, dunque tra aprile e giugno 2021.



Ovviamente, non è possibile interpretare tale avvistamento come una conferma definitiva dell'effettivo arrivo dell'attesissima esclusiva Nintendo Switch nel periodo indicato. Gameware potrebbe infatti aver semplicemente commesso un errore o aver scelto tale finestra temporale come placeholder. Al momento, non si può dunque che attendere comunicazioni da Kyoto o, magari, l'organizzazione di un primo Nintendo Direct del 2021. Per ingannare l'attesa, gli appassionati hanno a disposizione le moltissime nuove uscite Nintendo Switch di febbraio 2021.