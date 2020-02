Zelda Breath of the Wild 2: spuntano nuove indiscrezioni sulla storia

Da quando è stato annunciato con un trailer all'E3 2019 dello scorso giugno, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 non s'è più fatto vedere in azione. Nintendo, dal canto suo, ha diffuso ben poche informazioni ufficiali. Nonostante ciò, nel web non è raro imbattersi in voci di corridoio di vario genere, la cui veridicità è tutta d'appurare.

Nelle scorse ore, ad esempio, è comparso su Reddit un post di un utente che afferma di essere in contatto con una fonte che gli avrebbe fornito diverse informazioni sulla storia del gioco. Secondo quanto affermato, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 prenderebbe piede subito dopo gli avvenimenti narrati del precedente capitolo della serie, mostrando Link e Zelda impegnati nella ricostruzione del mondo di Hyrule e allo stesso tempo impegnati con una nuova minaccia, diversa da Ganon. Parte della storia verrebbe raccontata tramite delle sequenze flashback giocabili, ambientate in un periodo precedente al sonno di Link e ancor prima delle memorie narrate in Breath of the Wild. Secondo la fonte, ricorderebbero molto Il Padrino: Parte 2 per come sono state realizzate.

Vi consigliamo, ovviamente, di prendere quanto scritto con le pinze, trattandosi di informazioni non ufficiali e ben lungi dall'essere confermate. Rappresentano, in ogni caso, un interessante spunto di conversazione: vi piacerebbe un gioco impostato in questo modo? Di recente sono circolate in rete anche delle indiscrezioni sulla data d'uscita di Zelda: Breath of the Wild 2.