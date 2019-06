Zelda Breath of the Wild 2 per Switch: la community sogna mostri e alieni!

Il reveal trailer di Zelda Breath of the Wild 2 sta alimentando le fantasie degli appassionati dell'iconica serie di Nintendo. I fan di Zelda che popolano il forum di ResetEra, ad esempio, credono che dietro ai toni dark del video di annuncio di BOTW 2 si celi la volontà di Nintendo di aggiungere mostri e alieni.

La community di Resetera invita i cultori della saga di The Legend of Zelda a osservare con attenzione il filmato di annuncio del seguito di Breath of the Wild per ricollegarlo ai concept di BOTW mostrati dagli stessi sviluppatori di Nintendo durante la Game Developers Conference del 2017.

Tra i bozzetti ammirati nel corso della GDC 17 si potevano infatti ammirare dei concept, poi abbandonati dal team diretto da Aonuma, di un UFO intento a scatenare su Hyrule un'invasione aliena in pieno stile Independence Day e di giganteschi mostri che sembravano provenire da una dimensione ispirata ai racconti horror di H.P. Lovecraft.

L'inquietante musica e i toni oscuri del video di presentazione di BOTW 2, di conseguenza, potrebbero essere un indizio della presenza di creature di stampo lovecraftiano e degli alieni: questi ultimi, pur sembrando completamente estranei alla narrazione fantasy della serie di The Legend of Zelda, in realtà hanno già fatto una fugace apparizione nella saga, più precisamente nel Ranch Romani di Majora's Mask.

Lo stesso Eiji Aonuma, d'altronde, durante l'E3 2019 ha precisato che il progetto di Breath of the Wild 2 nasce per racchiudere e dare asilo a tutte (a quasi) le idee che gli autori giapponesi non sono riusciti a inserire nel primo capitolo e nelle sue espansioni. E voi, cosa ne pensate della teoria secondo la quale in BOTW 2 dovremo fronteggiare orde di mostri e di alieni?