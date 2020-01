Zelda Breath of the Wild 2 su Switch: nuovi rumor su mappa, dungeon, gameplay e grafica

Dalle pagine del controverso portale di 4chan spunta un nuovo, interessante rumor che sembra fornire delle informazioni inedite sul sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, il nuovo kolossal a mondo aperto di Eiji Aonuma per Nintendo Switch annunciato dalla casa di Kyoto durante l'E3 2019.

In base alle indiscrezioni condivise dalla proverbiale fonte anonima interna a Nintendo, il seguito di Breath of the Wild si chiamerà The Legend of Zelda: Bond of the Triforce e verrà mostrato "relativamente presto" con un nuovo trailer, si presume con delle scene di gioco propriamente dette o, comunque, con un filmato in-engine realizzato con il motore grafico (come d'altronde è avvenuto con il teaser di Breath of the Wild 2 dell'ultimo E3).

Il rumor va però ben oltre il presunto leak del logo e del nome "definitivo" di BOTW 2 e si spinge a condividere delle informazioni sul sistema di gioco e sui contenuti del titolo. A detta del sedicente insider, Bond of the Triforce dovrebbe infatti riabbracciare la formula classica dei precedenti capitoli di Zelda e prevedere diversi dungeon, con funzioni che spazieranno dal teletrasporto alla modifica del tessuto spazio-tempo grazie ai poteri magici della principessa Zelda che, a detta del rumor, sarà presente come secondo personaggio interpretabile in determinati frangenti dell'avventura.

Oltre alle magie di Zelda, anche per Link è previsto un corposo restyling dei poteri e degli elementi di equipaggiamento, ad esempio con la reintroduzione della Fionda e di una sorta di bastone incantato che gli consentirà di evocare un'orda di creature e assumerne il controllo diretto. Quanto alla grafica, l'autore del rumor riferisce che il titolo sarà molto simile a Breath of the Wild, seppur con delle importanti modifiche di natura stilistica che passeranno anche per l'adozione di un comparto audio ispirato a Zelda 2 per NES. Come spesso avviene in questi casi, vi invitiamo a considerare queste indiscrezioni su Zelda Breath of the Wild 2 per ciò che sono, ossia delle voci di corridoio dalla fonte quantomai incerta.