Zelda Breath of the Wild 2 su Switch Pro: fan ricostruisce il reveal trailer in 4K e 60fps

Dopo aver immaginato Ghost of Tsushima su PS5 con un fan video, lo youtuber SnazzyAI si è servito di una IA Neurale per ricostruire in 4K e 60fps il trailer di annuncio di Zelda Breath of the Wild 2 nell'ipotesi del suo arrivo sulla rumoreggiata Nintendo Switch Pro.

La tecnica utilizzata dal creatore di contenuti è perciò la medesima del progetto fan made che ha visto per protagonista Ghost of Tsushima: SnazzyAI ha ripreso il video di presentazione di Zelda BOTW 2 per farlo processare dall'Intelligenza Artificiale di un software in grado di aumentare la risoluzione e il framerate di qualsiasi immagine o filmato.

La tecnica in questione garantisce la massima resa e produce immagini estremamente nitide, soprattutto rispetto ai metodi di upscaling tradizionali. In questo modo, lo youtuber ci permette di "sognare" i benefici offerti dalla superiore potenza computazionale della rumoreggiata Nintendo Switch Pro, una console che, in base alle anticipazioni e agli ultimi leak, dovrebbe rappresentare una versione midgen di Switch con 4K supportato dal DLSS 2.0 di NVIDIA.

Date un'occhiata al video che trovate in apertura d'articolo e diteci che cosa ne pensate di questo progetto amatoriale, ma prima vi ricordiamo che, di recente, Eiji Aonuma ha precisato che i lavori sul kolossal action GDR saranno lunghi e che, di conseguenza, Zelda Breath of the Wild 2 si farà attendere ancora per molto tempo.