E se Zelda Breath of the Wild 2 uscisse al lancio di Nintendo Switch Pro?

Da quando è stato annunciato all'E3 2019 il sequel di Breath of the Wild si è imposto come uno dei giochi più attesi dai videogiocatori di tutto il mondo, ma per il momento le novità a riguardo sono davvero poche.

Tutto ciò che Nintendo ha dichiarato è che il titolo è attualmente in sviluppo in collaborazione con Monolith Soft. Una potenziale data d'uscita dunque non è stata nemmeno presa in considerazione, perlomeno fino a questo momento.

Nelle scorse ore infatti, alcuni utenti di Twitter si sono prodigati in alcune interessanti (quanto bizzarre) speculazioni. The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato infatti uno dei titoli di lancio di Nintendo Switch, disponibile fin dal day one della console. Ma la casa di Kyoto di recente ha annunciato Nintendo Switch Lite, una riedizione della console in versione ridotta ed esclusivamente portatile, che uscirà il 20 settembre, lo stesso giorno del remake di Link's Awakening.

Per cui uno dei fan ha fatto 2+2: e se il sequel di Breath of the Wild uscisse come titolo di lancio di Nintendo Switch Pro? Oltre alla Switch Lite infatti, si vocifera da tempo di un'ulteriore redesign della console, pensato per i giocatori più esigenti: un modello più potente insomma, per il momento non confermato da Nintendo, ma che potrebbe arrivare in futuro. E quale miglior metodo per trainarne le vendite se non un bundle con il sequel di Breath of the Wild, magari?

Voi che ne pensate? Sarebbe plausibile? Vi farebbe piacere?