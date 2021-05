Zelda Breath of The Wild 2: per i vertici di Xbox il gioco sarebbe dovuto uscire nel 2020

Il processo tra Epic Games ed Apple è ormai fonte giornaliera di nuove informazioni sulle strategie dei big dell'industria videoludica. Un nuovo documento di Microsoft ha svelato le previsioni della società sulle grandi esclusive Nintendo ed in particolare su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Stando ad un nuovo documento interno alla casa di Redmond, classificato come di "alto profilo" e risalente all'agosto 2020, che tentava di delineare le grandi uscite dei competitor principali come Nintendo, i vertici di Xbox avevano previsto l'uscita dell'attesissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 entro la fine dello scorso anno ed in particolare tra ottobre e dicembre 2020. Nello stesso periodo, sempre secondo Microsoft, sarebbero usciti altri giochi del calibro di Bayonetta 3, Metroid Prime 4 e Shin Megami Tensei 5. Sappiamo però che le cose non sono andate esattamente così: Breath of the Wild 2 è ancora circondato dal mistero così come i nuovi capitoli della serie Bayonetta e Metroid Prime.

Il documenta cita anche altri titoli come No More Heroes 3 e Bravely Default 2 usciti nella prima parte del 2021. Infine una parte censurata del documento chiama in causa Sony: in casa Xbox avevano previsto il lancio di un gioco esclusivo e non ancora annunciato parallelamente a quello di PlayStation 5. Sebbene le aspettative siano state disattese, il documento svela i meccanismi dell'industria e lo scambio di attenzioni tra i vari attori.

Intanto alcuni rumor vogliono la presenza di Breath of the Wild 2 al prossimo E3 2021 che si terrà dal 12 al 15 giugno.