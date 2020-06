Zelda Breath of the Wild accoglie il Galeone delle Sabbie di Skyward Sword con una mod!

Se siete rimasti sorpresi dalla mod di Breath of the Wild a tema Metroid, aspettate di vedere l'ultimo lavoro portato avanti dalla vulcanica scena dei modder di BOTW prendendo spunto da uno dei dungeon più originali della serie di The Legend of Zelda, ovvero il Galeone delle Sabbie di Skyward Sword.

Servendosi di un emulatore emulatore PC di Wii U, lo youtuber Waikuteru a integrato nel regno di Hyrule di Breath of the Wild una rappresentazione fedele del quinto dungeon di Zelda Skyward Sword.

Come testimoniato dal video gameplay che campeggia a inizio articolo, il lavoro svolto dal modder che si è cimentato in questo progetto fa apparire nel Deserto di Gerudo la monumentale imbarcazione arenata nella sabbia che ha fatto da sfondo all'avventura vissuta da Link nel kolossal action adventure lanciato nel 2011 su Wii.

I lavori sulla mod, però, non sono ancora ultimati: la reinterpretazione in chiave BOTW dell'ormai ex galeone appartenuto a Capitanbot di Skyward Sword può essere esplorata solo dall'esterno e, per il momento, non presenta alcuna stanza interna, eccezion fatta per il ponte e i relativi modelli poligonali.

In attesa di ricevere ulteriori informazioni su Zelda Breath of the Wild 2 da parte di Nintendo, vi lasciamo a questo progetto realizzato da fan che ha immaginato in video Paper Zelda, un singolare crossover tra The Legend of Zelda e Paper Mario.