Da Zelda Breath of the Wild ad Animal Crossing: dietro le quinte e concept art Nintendo!

Grazie ad una vasta selezione di immagini pubblicate da Nintendo Japan, i fan della Grande N possono dare uno sguardo al dietro le quinte di diverse produzioni.

Sulle pagine del portale dedicato all'assunzione di nuovi giovani talenti, la Casa di Kyoto ha infatti reso disponibile una ricca galleria dedicata alle diverse farsi dello sviluppo videoludico: dalla creazione dei personaggi alle animazioni, passando per lo sviluppo delle ambientazioni. Le immagini presenti sul sito di Nintendo Japan coinvolgono diverse IP storiche, tra cui The Legend of Zelda o Animal Crossing. In particolare, diverse concept art sono dedicate alla più recente new entry nella saga di Link: The Legend of Zelda Breath of the Wild. Presenti all'appello anche IP più recenti, tra cui ARMS e Splatoon: potete dare uno sguardo al materiale pubblicato grazie alla galleria immagini disponibile direttamente in calce a questa news.



I team Nintendo sono attualmente al lavoro su diverse produzioni. Tra queste ricordiamo ovviamente l'attesissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ancora privo di un titolo ufficiale, il gioco è già al centro di diversi rumor legati alla finestra di uscita. Ulteriori voci di corridoio vorrebbero invece la Casa di Kyoto al lavoro anche su due produzioni legate a Metroid ancora non annunciate.