Zelda Breath of the Wild: annunciata una Explorer's Edition

ha annunciatoper, una nuova edizione speciale dell'ultimo capitolo di Zelda pubblicato lo scorso Marzo. Il pacchetto include una copia del gioco, una guida di 100 pagine e una mappa.

Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, la nuova Explorer's Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild include una copia del gioco, una guida di 100 pagine per gli esploratori e una mappa stampata su entrambe le facce della cartina. Questa edizione farà il suo debutto il 24 novembre in occasione del Black Friday, al prezzo di 59,99 dollari, ma al momento l'uscita è stata confermata soltanto per il mercato americano.

Restiamo in attesa di ulteriori dettaglio per quanto riguarda la possibile pubblicazione di Zelda Breath of the Wild: Explorer's Edition in Europa.