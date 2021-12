Zelda Breath of the Wild 2 arriva a fine 2022? L'indiscrezione da noto giornalista

Dopo aver lasciato un segno indelebile nella storia dei giochi open world, The Legend of Zelda Breath of the Wild è pronto a ricevere il suo atteso sequel in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch. Sappiamo che il titolo arriverà nel 2022, ma la grande N non ha ancora comunicato una precisa data di lancio.

A fornirci dei possibili indizi su quando potremo mettere le mani sul sequel di Breath of the Wild è stato Peer Schneider di IGN.com. Il giornalista ha riferito di essere venuto a conoscenza dei piani di pubblicazione di Nintendo per il prossimo anno, e ha suggerito che il gioco potrebbe vedere la luce nel mese di novembre del 2022.

Discutendo dei giochi open world moderni, Schneider si è lasciato scappare il seguente commento: "Penso che questo cambierà a novembre, quando giocheremo Breath of the Wild 2", lasciando peraltro intendere che il titolo abbia il potenziale per rivoluzionare la struttura open world per la seconda volta. Un lancio a fine anno sembrerebbe sposarsi con l'ipotesi di Jeff Grubb, secondo il quale Breath of the Wild 2 sarà mostrato all'E3 2022. Naturalmente vi raccomandiamo di prendere con le dovute cautele quanto riportato, nell'attesa che sia Nintendo ad annunciare una data di lancio ufficiale.

Nel frattempo sono stati scovati dei brevetti che hanno approfondito alcune delle meccaniche di gameplay di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.