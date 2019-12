Zelda Breath of the Wild arriva sul Microsoft Store...ma si tratta di una truffa!

Una strana versione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è comparsa sul Microsoft Store, acquistabile al prezzo di 20,49 euro per PC e dispositivi mobile. Un errore da parte di Microsoft o una truffa ad opera di un furbo sviluppatore? Decisamente la seconda!

Nel momento in cui riportiamo la notizia, questa losca versione di Zelda Breath of the Wild per PC e dispositivi mobile è ancora acquistabile sul Microsoft Store. Il titolo viene presentato a tutti gli effetti come l'omonimo capolavoro di Nintendo, con tanto di copertina e titolo presi dalla controparte originale, come potete vedere voi stessi nell'immagine proposta in calce.

A ben vedere, basta dare un'occhiata agli screenshot del gioco per rendersi conto della truffa. Ci troviamo infatti di fronte a un gioco mobile piuttosto scarno e approssimativo, che nulla a che vedere con l'originale The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch.

Si tratta decisamente di una truffa, che potrebbe già aver tratto in inganno qualche utente distratto. Stranamente, Microsoft non è ancora intervenuta per rimuovere il gioco dal suo Store digitale, ma immaginiamo che il provvedimento verrà preso a breve, probabilmente con qualche forma di penalità a danno di Vidodoo0‬, lo "sviluppatore" di questa versione farlocca di Zelda Breath of the Wild.