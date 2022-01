The Legend of Zelda Breath of the Wild, aspettando il 2: ecco cosa succede dopo la pioggia

Con The Legend of Zelda: Breath of the Wild eletto gioco più bello di sempre in Giappone solo pochi giorni fa, non sorprende che l'attenzione sull'esclusiva Nintendo sia ancora altissima.

In effetti, sono molti i dataminer e gli appassionati che continuano ad esplorare con minuziosa attenzione ogni angolo di quest'ultima declinazione del mondo di Hyrule. E proprio in questo modo è stato scoperto un simpatico dettaglio relativo alla resa delle ambientazioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Come potete infatti verificare dalle immagini presenti in calce a questa news, Nintendo pare aver riposto un'attenzione particolare nella resa degli effetti generati dai diversi fenomeni metereologici.

Dopo una pioggia copiosa, le pianure di Hyrule si ritrovano inondate da ampie pozze d'acqua. Col passare dei giorni e il ritorno del bel tempo, tuttavia, i raggi del sole e il calore provvedono a prosciugare le aree umide. Il processo non è però improvviso, ma, al contrario, progressivo: esattamente come avviene nella realtà, le aree allagate vedono ridursi l'estensione delle pozze d'acqua generate dalla pioggia. Avevate mai notato questo particolare dettaglio di The Legend of Zelda: Bretah of the Wild?



Come detto, la community continua a divertisti con l'ultima avventura di Link, anche creando contenuti dedicati, come la recente Mod Ultrawide di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild.