Zelda Breath of the Wild, aspettando Starfield: anche Todd Howard ama il gioco Nintendo

Mentre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è attesissimo in Giappone e non solo, anche Todd Howard esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto da Nintendo con l'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nel corso di una recente intervista, il leggendario game designer di casa Bethesda ha discusso di varie tematiche, inclusa l'ultima avventura di Link. Il creatore di The Elder Scrolls V: Skyrim ha confermato di aver giocato a lungo a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e di averlo trovato "assolutamente fantastico", al punto che il titolo è diventato il suo capitolo preferito nell'intera saga di The Legend of Zelda.

"Quello in cui eccelle davvero - ha proseguito Todd Howard - è nel non limitare il giocatore". Gli unici vincoli imposti dal titolo, osserva il game designer, derivano dalle abilità guadagnate sino a quel momento da Link, ma non sono invece presenti "barriere arbitrarie". Su questo fronte, conclude Howard, "Nintendo ha fatto un lavoro straordinario: è davvero un gioco magico". L'open world del colosso di Kyoto è dunque stato approvato in casa Bethesda, che fa del genere il suo marchio di fabbrica.



