Zelda Breath of the Wild diventerà un LEGO? Il set LEGO Ideas in valutazione

Con l'inizio del 2023, è tempo di scoprire le creazioni dei fan qualificatesi per la nuova tornata di valutazioni in casa LEGO: quali saranno i prossimi set LEGO Ideas a diventare realtà?

Tra i candidati del 2023, troviamo una notevole replica del Tempio del Tempo che popola la Hyrule di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L'imponente struttura immaginata dagli artisti Nintendo è infatti la protagonista assoluta di uno dei set qualificatisi per la prima ondata di valutazioni LEGO Ideas del nuovo anno. Firmata da LEGOverwatch, la creazione ha da tempo superato la soglia dei 10.000 voti necessari per essere presa in considerazione del team creativo LEGO, che potrebbe approvarne l'effettiva distribuzione. Il processo di valutazione coinvolgerà un totale di 36 creazioni dei fan. Oltre al Tempio del Tempo tratto da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l'azienda danese passerà in rassegna creazioni decisamente ambiziose, tra repliche della casa volante della pellicola Pixar Up e omaggi a Nightmare Before Christmas, La Storia Infinita e tanti altri.

Non è la prima volta che la serie Nintendo riesce a trovare spazio all'interno dell'iniziativa, ma nessuna delle precedenti proposte si è mai tramutata in realtà. Di recente, tuttavia, sembra che qualcosa sia cambiato nel rapporto tra LEGO e il colosso di Kyoto, visto che ora LEGO non accetta più proposte Ideas a tema The Legend of Zelda. Prosegue invece senza variazioni la partnership tra la Grande N e l'azienda danese per quanto riguarda la pubblicazione di nuovi set LEGO Super Mario.