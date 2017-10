Zelda Breath of the Wild: Eiji Aonuma ha un messaggio speciale per i fan

Con un video messaggio pubblicato sul canale Youtube di, il producer diEiji Aonuma ha voluto aggiornare i fan sullo stato dei lavori de "La Ballata dei Campioni", il secondoin arrivo per

Riprendendo le recenti dichiarazioni di Nintendo, Eiji Aonuma ha voluto ribadire che il team di sviluppo sta lavorando duramente alla realizzazione del secondo DLC di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, con l'obiettivo di pubblicare "La Ballata dei Campioni" entro il 2017.

Ringraziando i fan e i giocatori di tutto il mondo per il grande supporto riservato al gioco, il producer ha poi parlato degli Amiibo dei quattro Campioni che saranno in vendita a partire dal prossimo 10 novembre. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.