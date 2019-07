Zelda Breath of the Wild:esploriamo Hyrule nuotando e volando con Sidon grazie a un glitch

Dopo aver esplorato le profondità di BOTW con un glitch, gli appassionati di The Legend of Zelda Breath of the Wild sfruttano una nuova falla del codice di gioco del kolossal di Eiji Aonuma per consentire a Link di nuotare e volare in tutte le zone del regno di Hyrule insieme al Principe degli Zora, Sidon.

La scoperta in questione è stata effettuata da un fan giapponese che ha deciso di immortalare la scena in diversi filmati esplicativi per pubblicarli sulle pagine del suo profilo Twitter. In base al gameplay offertoci dall'utente, il glitch in questione permette ai giocatori di uscire dai confini digitali che delimitano l'area della battaglia iniziale con il Colosso Sacro Vah Ruta per consentire a Link di cavalcare Sidon in qualunque zona di Hyrule.

Come possiamo ammirare nei video in calce alla notizia, il nuovo glitch di BOTW offre a Link e al Principe degli Zora l'opportunità di nuotare e persino di volare, aggirando di fatto le costrizioni del comunque ottimo motore grafico di Breath of the Wild e dell'engine deputato a gestirne la fisica ingame.

Sapevate inoltre che nel periodo immediatamente successivo all'E3 2019 si sono moltiplicate le voci di corridoio riguardanti il seguito di BOTW? Secondo i leak, l'attesissimo sequel dell'avventura free roaming di Nintendo dovrebbe chiamarsi Breath of the Darkness e uscire a fine 2020 sia sul modello attuale di Switch (e di Switch Lite) che sul chiacchiarata revisione mid-gen conosciuta per il momento come Switch Pro.