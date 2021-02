Zelda Breath of the Wild: fan completa il gioco al 100% senza subire danni!

Mentre cresce l'attesa per Zelda Breath of the Wild 2, lo streamer Joedun si affaccia sui social per festeggiare il completamento della sfida No Hit di BOTW: il creatore di contenuti diventa così il primo giocatore al mondo in grado di concludere il kolossal Nintendo al 100% senza subire alcun danno con Link.

Lo streamer di Twitch riferisce di aver tentato questa impresa per più di 100 volte, di cui 3 conclusesi con un catastrofico insuccesso dopo un'estenuante gameplay di 30 ore. Nel suo ultimo tentativo, avvenuto alla fine del mese di gennaio, Joedun è così riuscito a completare al 100% le attività della mappa di Zelda BOTW dopo aver giocato per 31 ore, 58 minuti e 9 secondi.

Il creatore di contenuti ammette però di essersi avvalso di una serie di glitch per velocizzare la progressione dell'esperienza di gioco e concludere in tempi ragionevoli gli incarichi e le attività che imperlano l'enorme mappa di Hyrule. L'utilizzo di questi glitch, però, non sminuisce di certo la sua impresa, con un obiettivo che non era mai stato raggiunto dagli appassionati di Zelda Breath of the Wild dal lancio del capolavoro di Eiji Aonuma su Switch e Wii U nel 2017.

A detta di Joedun, la difficoltà maggiore che ha dovuto affrontare non è stata quella di riuscire a non subire alcun danno con Link ma di "non mollare mai. Vedete, ho fallito questa sfida No Hit per più di 100 volte ed è stata davvero dura riuscire a convincermi di continuare a provarci, quindi sì, la parte più difficile è stata senza dubbio quella di trovare la forza per spronarmi costantemente e spingermi a non arrendermi".

Senza adagiarsi sugli allori, lo streamer si è già posto un altro obiettivo altrettanto ambizioso, ossia quello di completare di nuovo al 100% The Legend of Zelda Breath of the Wild con la sfida No Hit ma, questa volta, senza ricorrere ad alcun glitch o espediente.