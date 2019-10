Zelda Breath of the Wild, un fan ha realizzato una stupenda mappa di Hyrule in legno

The Legend of Zelda: Breath of the Wild non è solo uno dei miglior giochi di sempre, ma anche una fonte d'ispirazione per le creazioni più disparate. Tempo fa vi abbiamo parlato di un giocatore che ha realizzato una quadro del suo viaggio, mentre pochi giorni fa abbiamo scoperto un giocatore che ha ricreato la casa di Link con i LEGO.

Quest'oggi portiamo alla vostra attenzione la magnifica opera del fotografo Mason Drumm, che a quanto pare è anche un abile falegname. Ispirato da centinaia e centinaia di ore trascorse a viaggiare in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, quest'estate ha deciso di realizzare nel laboratorio di suo padre una mappa 3D di Hyrule in legno. Per portare a termine la sua opera ha impiegato oltre 65 ore di lavoro spalmate in sei differenti settimane, ma il risultato è semplicemente spettacolare. Drumm ha riprodotto le catene montuose, le valli e i corsi d'acqua con l'ausilio di resina epossidica, ha colorato il tutto e ha anche piazzato una targhetta sulla porzione sud-est della mappa.

Nel video allegato in cima a questa notizia potete assistere alle differenti fasi della lavorazione, oltre che allo stupendo risultato finale. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!