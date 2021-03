Zelda Breath of the Wild: un'artista ricrea Hyrule in stile Polly Pocket!

La designer conosciuta come Brittnie sta calamitando le attenzioni degli appassionati di Zelda Breath of the Wild sui social per la sua splendida reinterpretazione "in stile Polly Pocket" del regno di Hyrule.

I bozzetti realizzati dalla fan dell'ultimo capitolo "maggiore" di The Legend of Zelda rielaborano la dimensione fantasy e l'esperienza di gioco da vivere con Link in un mini-cofanetto di Polly Pocket, la celebre linea di giocattoli tascabili lanciata da Mattel nel 1989.

La scenetta ricreata da Brittnie riprende gli elementi più rappresentativi della dimensione a mondo aperto di Hyrule e dei suoi protagonisti come i Santuari, i Semi Korogu, la Spada Suprema o le piattaforme legate alla Tavoletta Sheikah. Nel fittizio cofanetto di Polly Pocket realizzato dalla designer ci sono davvero un'infinità di dettagli ispirati a Zelda Breath of the Wild; dategli un'occhiata e fateci sapere se notate degli elementi "nascosti".

In calce alla notizia trovate il tweet con le immagini in alta definizione della reinterpretazione in stile Polly Pocket di Zelda BOTW e, qualora foste interessati, al link della pagina INPRNT di Brittnie con tutte le opere proposte dall'artista digitale con stampe di alta qualità. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che sono da poco trascorsi 600 giorni dal reveal di Zelda Breath of the Wild 2 e che, da allora, non è stato più possibile ammirare dei trailer in cinematica o delle scene di gameplay tratte dall'attesissimo kolossal open world di Nintendo per Switch e, a giudicare dalle voci di corridoio, Nintendo Switch PRO.