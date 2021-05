Zelda Breath of the Wild: fan scopre una mossa inedita dopo 1000 ore di gioco

Nonostante siano trascorsi 4 anni dal lancio di Zelda Breath of the Wild, il capolavoro action adventure di Nintendo continua a riservare sorprese. Un appassionato che afferma di aver trascorso quasi mille ore nella dimensione di BOTW afferma di aver scoperto una funzione inedita del gameplay.

Nel raccontare le emozioni suscitate da questa scoperta, l'utente di Reddit conosciuto come XprtGamer44 ha condiviso sul noto forum la sua esperienza e attratto le attenzioni di tantissimi appassionati, come testimoniato dagli oltre 11mila "mi piace" ottenuti dal suo messaggio.

Il redditor ha infatti ribadito di aver "trascorso più di 975 ore con questo gioco ma solo ora realizzo che è possibile fare questa cosa": XprtGamer44 si riferisce alle scene di gameplay pubblicate nel suo post, dove si può ammirare Link mentre attraversa una radura camminando su di un grosso barile posto "di pancia" per facilitarne il rotolamento.

La cosiddetta mossa "barrel roll" segnalata dal redditor, evidentemente, è una scoperta che ha colto di sorpresa molti fan di Zelda Breath of the Wild, a giudicare dalla reazione avuta dalla community del forum e da chi, riallacciandosi a questo post, ha condiviso sui social la medesima scena o tentato di emularla per averne la controprova. E voi, avete mai provato a esplorare il Regno di Hyrule "cavalcando un barile"? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare il video del redditor in calce alla notizia e l'impressionante mod 8K su PC di Zelda Breath of the Wild.