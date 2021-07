Zelda Breath of the Wild: l'ultimo dei forzieri impossibili è stato aperto

Lo scorso maggio, la comunità di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è riuscita a raggiungere e ad aprire un forziere "impossibile" nel villaggio di Hateno. Un'impresa eccezionale, ma quella non era l'ultima cassa inarrivabile presente nel vasto mondo aperto del capolavoro per Nintendo Switch.

Oggi possiamo finalmente dire che anche l'ultimo dei forzieri giudicati impossibili, quello ubicato sotto la Spiaggia di Aris, è stato aperto. A riuscirci è stato un membro ben noto della comunità di Zelda conosciuto con il nome di Kleric, autore di numerosi video su YouTube legati a Breath of the Wild. Come ha tenuto a spiegare nella descrizione del suo ultimo filmato, l'impresa sarebbe stata impossibile senza i contributi di altri utenti, tra i quali ElDuende e LetMeThinkOfAUsername, che l'hanno avvertito dell'esistenza del forziere impossibile e aiutato a trovare un modo arrivarci.

Il raggiungimento del forziere di Aris Beach ha prevedibilmente richiesto l'utilizzo di glitch e movimenti estremamente precisi che non è facile padroneggiare al primo tentativo. Kleric ha utilizzato differenti tecniche, come potete scoprire voi stessi guardando il filmato in cima a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che il trailer E3 2021 di The Legend of Zelda Breath the Wild 2 ha confermato il 2022 come anno di uscita per il seguito del GDR.