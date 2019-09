Zelda Breath of the Wild giocato oltre 9.000 ore: utente scopre il limite del timer Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha conquistato un posto speciale nel cuore di moltissimi videogiocatori, che non hanno perso occasione di esplorare ogni angolo di Hyrule nel corso delle proprie avventure.

Ebbene, tra questi ultimi troviamo sicuramente l'utente Twitter "Samir AID", che giocandoci ha incidentalmente scoperto il limite massimo del timer Nintendo Switch che tiene conto delle ore trascorse su di un particolare titolo. Ebbene, a quanto pare, una volta raggiunta la mirabile cifra di 9.999 ore di gioco...il timer cessa di conteggiare il tempo trascorso sul titolo! L'utente ha immortalato il risultato in un'istantanea che ha poi condiviso sul proprio account Twitter: potete trovare il cinguettio direttamente in calce a questa news. Successivamente, nei commenti al Tweet, il giocatore ha offerto ulteriori dettagli sul peculiare record, rivelando che, in realtà, spesso gli è capitato di lasciare attiva la console per diverse ore, semplicemente per attendere di poter riaffrontare un particolare avversario all'interno di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Restando nell'ambito dell'amata serie Nintendo, vi segnaliamo che recentemente sono stati condivisi alcuni commenti sul sequel di Zelda Breath of the Wild, con la promessa di esperienze superiori a quelle del gioco originale. Ad oggi, la Casa di Kyoto non ha offerto molti dettagli sul gioco: in attesa di maggiori informazioni, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di Zelda Breath of the Wild 2.