Zelda Breath of the Wild: un giocatore ha ucciso tutti i nemici di Hyrule in poche ore

È ormai un'usanza da parte di alcuni streamer procedere con run 'speciali' dei loro giochi preferiti in cui si compiono imprese più o meno bizzarre. Dopo la partita di Let Me Solo Her che ha sconfitto una miriade di Malenia in Elden Ring, ecco che arriva chi ha eliminato ogni singolo nemico in The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Si tratta di un'impresa di una certa importanza, visto che nel giro di 4 ore lo streamer che si è dedicato a questa particolare attività ha fatto fuori la bellezza di 4.928 creature ostili. I nemici, trovati tramite l'ausilio di una mappa online, includono 4.598 mob nell'open world, 63 nei dungeon, 81 nei santuari e 186 nelle prove. Per chi se lo stesse chiedendo, lo streamer protagonista di questa partita non si è dimenticato della particolare meccanica della Luna Rossa, la quale fa riapparire i nemici in giro per la mappa: a tal proposito, il videogiocatore ha messo in atto una serie di strategie che gli sviluppatori hanno messo a disposizione degli utenti affinché potessero posticipare gli effetti di questo particolare evento in game.

Va inoltre precisato che la partita si è svolta nella modalità Master (la preferita dello stremaer) e che il conteggio delle eliminazioni non include anche tutti quei nemici che appaiono in maniera randomica in giro per la mappa, come gli Yiga o i Keese.

Prima di lasciarvi al video che testimonia l'impresa, vi ricordiamo che Reggie Fils-Aime ha preso in giro i pirati di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom su Twitter.