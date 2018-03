è il Gioco dell'Anno degli. La nuova avventura di Link è riuscita a prevalere su Assassin’s Creed Origins, Horizon Zero Dawn, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Nier Automata, Persona 5, Resident Evil 7, Super Mario Odyssey, What Remains of Edith Finch e Wolfenstein II.

Nel corso degli ultimi mesi The Legend of Zelda Breath of the Wild è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di Game of the Year anche in occasione di altre prestigiose cerimonie, diventando il gioco più premiato dell'anno, e adesso trionfa anche sul palco degli Italian Video Game Awards 2018. Siete d'accordo con il verdetto della giuria?