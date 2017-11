Zelda Breath of the Wild, gli amiibo dei Campioni si mostrano in nuove immagini

Nella giornata di ieri, la pagina facebook ufficiale diha pubblicato alcune foto che mostrano nel dettaglio gli amiibo dei Campioni, gli eroi che appariranno nel secondo e atteso DLC di

Potete ammirare Urbosa, Daruk, Revali e Mipha nella galleria in calce alla notizia. Usando questi amiibo durante il gioco potrete procurarvi un elmo speciale per Link ispirato al colosso sacro del relativo campione. Ognuno di essi conferirà uno specifico effetto:

Vah Rudania Elmo divino: Guardia della fiamma (Lv1)

Vah Ruta Elmo Divino: Incremento della velocità di nuoto (Lv1)

Vah Naboris Elmo Divino: Resistenza Elettrica (Lv1)

Vah Medoh Elmo Divino: Resistenza al Gelo (Lv1)

Gli amiibo saranno disponibili a partire dal 10 novembre esclusivamente all'interno di uno speciale 4-Pack. Come vi sembrano?

The Legend of Zelda Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Non è ancora stata annunciata in via ufficiale la data d'uscita de La Ballata dei Campioni ma secondo le ultime informazioni trapelate, dovrebbe arrivare il prossimo 23 novembre.