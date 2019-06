Zelda Breath of the Wild:un glitch mostra le meraviglie del mondo subacqueo

Mentre gli appassionati di videogiochi si interrogano sui misteri del trailer di Zelda Breath of the Wild 2, i fan di BOTW che continuano a esplorare il regno di Hyrule riescono a scoprire un modo per ammirare nel dettaglio le ambientazioni sottomarine del capolavoro a mondo aperto di Nintendo per Wii U e Switch.

Come possiamo ammirare nei filmati esplicativi confezionati da coloro che hanno scoperto questo singolare glitch, la falla riscontrata dagli utenti nel motore grafico di Breath of the Wild ci permette di osservare nel dettaglio la flora e la fauna marina che popola il colorato universo subacqueo del kolossal free roaming di Eiji Aonuma.

Grazie al glitch in questione, gli emuli di Link possono così scoprire cosa si cela nelle profondità degli oceani e sul letto dei fiumi e dei laghi che imperlano il paesaggio di Hyrule, e sono già in molti, sui principali forum e social di settore, a rapportare queste immagini alle scene di gameplay offerte dall'esplorazione dei fondali dei pianeti alieni dell'universo sci-fi a generazione procedurale di No Man's Sky.

Sempre in merito agli extraterrestri, le prime ipotesi collegate agli inquietanti messaggi che sembrano essere stati nascosti da Nintendo nel video di annuncio del seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild potrebbero coinvolgere proprio un'invasione aliena e dei mostri ispirati ai racconti horror di H.P. Lovecraft.