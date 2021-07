Zelda Breath of the Wild: un glitch permette di sbloccare subito la Master Sword

Sono passati più di quattro anni dalla sua uscita, eppure The Legend of Zelda: Breath of the Wild continua a stupire, in un modo o nell'altro. Il mastodontico GDR per Nintendo Switch ha attirato a sé una fanbase estremamente affezionata, che proprio non vuole saperne di lasciare il mondo di Hyrule.

Gli speedrunner, in particolare, sono alla continua ricerca di modi per velocizzare il gameplay. Di recente, hanno scoperto un nuovo glitch che consente di acquisire la Master Sword molto presto, (subito dopo il completamento dell'are tutorial del Great Plateau, con Link dotato di soli 3 cuori) e in maniera molto semplice. Servono appena due cose: un pezzo di legno e una fonte per il fuoco, come un freccia infiammata. Dopodiché, tutto ciò che bisogna fare è attraversare Lost Woods e ottenere la Master Sword nel modo illustrato nel video in cima a questa notizia: posizionarsi vicino alla spada, creare un falò, puntare la telecamera verso il cielo, dormire fino al mattino e, quando lo schermo diventa nero, premere il pulsante "A".

Il gioco non reputa questo metodo come "legittimo". Ad esempio, non viene sbloccato lo slot aggiuntivo, inoltre anche se il giocatore possiede la spada, il gioco è come se non lo sapesse. Più avanti, quando Link ottiene i 13 cuori, è possibile persino completare la quest in maniera regolare. Fondamentalmente la Master Sword non conferisce neppure dei grandi vantaggi agli speedrunner, ma almeno offre una sana dose di divertimento per coloro ai quali piace andare in giro e perdersi nel mondo di Hyrule.

Lo sapete che di recente i giocatori sono riusciti ad aprire l'ultimo dei forzieri impossibili di The Legend of Zelda: Breath of the Wild?