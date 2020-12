Zelda Breath of the Wild: un glitch dei salvataggi sblocca il New Game Plus

Servendosi di un glitch del sistema di salvataggio di Zelda Breath of the Wild, un giocatore del kolossal Nintendo è riuscito a sbloccare su Switch una funzione simile al New Game Plus.

L'exploit illustrato dal creatore di contenuti che gestisce il canale YouTube di Gaming Reinvented mostra i passaggi da compiere per poter ricominciare daccapo l'epopea a mondo aperto di Link mantenendo tutti gli elementi di equipaggiamento acquisiti, incluse le armi come l'Arco di Luce e la Master Sword.

Nel video confezionato utilizzando l'exploit scoperto da LegendofLinkk, lo youtuber spiega come replicare il nuovo glitch di Zelda Breath of the Wild per trasferire su qualsiasi file di salvataggio gli oggetti e le armi sbloccate, il tutto per poterne avere anche nelle fasi iniziali di una nuova partita e riceverne i benefici nell'esplorazione del regno di Hyrule.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo glitch, ma prima vi consigliamo di leggere questo approfondimento su Zelda BOTW come miglior gioco di lancio di sempre in base alle statistiche raccolte dall'aggregatore di recensioni Metacritic. A chi ci segue, ricordiamo infine che un fan di Zelda Breath of the Wild ha voluto trarre spunto dal capolavoro di Eiji Aonuma per ricreare il regno di Hyrule in Minecraft.