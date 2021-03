Zelda Breath of the Wild: un glitch sblocca l'inquadratura in prima persona

Come ogni buon appassionato di Zelda Breath of the Wild che si rispetti, anche l'utente di Twitter "A.xk_" è solito sperimentare nuove meccaniche di gameplay. In una delle sue ultime partite, il fan di BOTW afferma di aver scoperto un glitch che gli ha consentito di passare all'inquadratura in prima persona.

Immerso nell'esplorazione del Regno di Hyrule, l'emule di Link si è infatti accorto che è possibile sganciare la telecamera in terza persona, riposizionarla in soggettiva e mantenerla in quella posizione tramite un glitch da attivare mediante la pressione concatenata di diversi pulsanti nella gestione dell'inventario e dell'equipaggiamento.

Nel testimoniare l'accaduto, A.xk_ non si limita a raccontarlo sui social ma spiega i passaggi da compiere con un doppio video pubblicato su Twitter: come possiamo intuire ammirando le due clip in questione, serve una certa dimestichezza e prontezza di riflessi nell'eseguire con precisione la giusta sequenza di tasti necessaria per attivare l'inquadratura "nascosta" in prima persona. Il trucco, a detta del suo scopritore, vale anche al contrario e consente di riportare la telecamera nella sua posizione originaria, dietro le spalle di Link.

L'effetto risultante del glitch è del tutto rapportabile a quello ottenuto nell'aprile del 2019 da chi, utilizzando un emulatore Wii U su PC, ha saputo realizzare una mod per la visuale in prima persona di Zelda BOTW.