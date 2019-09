Zelda Breath of the Wild: un glitch trasforma una libreria in una macchina a moto perpetuo

Mentre in rete continuano ad affollarsi i rumor su Zelda Breath of the Wild 2, un utente particolarmente fantasioso di BOTW ha voluto esplorare le potenzialità nascoste del motore fisico del capolavoro di Eiji Aonuma scoprendo, con sua somma sorpresa, di poter trasformare una normale libreria in una macchina a moto perpetuo.

Dalle pagine di Reddit, l'appassionato di The Legend of Zelda con il nickname di PointCrow ha voluto condividere il suo stupore con il resto degli esploratori del regno di Hyrule realizzando un video che mostra il glitch in questione.

Per poter ottenere questo risultato, il fan di Zelda si è avvalso del prezioso aiuto del Principe degli Zora, il già ampiamente glitchato Sidon, e della sua forza sovrumana. Collocando in orizzontale una libreria vuota per salirci sopra, quel mattacchione di Link può farsi scorrazzare in giro per la mappa senza muovere un solo muscolo digitale, il tutto sfruttando la spinta infinita garantita dall'amico Sidon nel tentativo di avvicinarsi al nostro eroe per seguirlo in qualche impresa non meglio specificata.

La nuova macchina a moto perpetuo di PointCrow, naturalmente, non è la prima ad essere stata "inventata" dai giocatori di Zelda Breath of the Wild e con tutta probabilità non sarà nemmeno l'ultima, se considieriamo che bisognerà attendere ancora a lungo prima di poterci immergere nelle atmosfere dark di BOTW 2 su Switch e, perchè no, su Switch Pro. Nel frattempo, date un'occhiata a questo glitch (trovate il video in calce alla notizia) e fateci sapere che cosa ne pensate di questa trovata o se siete incappati anche voi in qualche esiralante "imprevisto ingame" che merita di essere raccontato.