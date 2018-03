Zelda Breath of the Wild è GOTY agli IVGA 2018, Eiji Aonuma ringrazia i fan italiani

Durante la premiazione degli IVGA 2018, cerimonia che celebra le eccellenze videoludiche italiane che si è tenuta ieri presso il Teatro Vetra di Milano, The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato premiato con il Game of the Year, il riconoscimento più importante della serata.

All’assegnazione del premio, Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi, rispettivamente Producer e Director di The Legend of Zelda Breath of the Wild hanno ringraziato la giuria e tutti i fan italiani attraverso un emozionante video messaggio.

Dopo aver trionfato ai The Games Award di Los Angeles e al Golden Joystick a Londra, The Legend of Zelda Breath of the Wild conquista anche la giuria italiana che assegna la prestigiosa statuetta di Gioco dell’Anno a uno dei titoli più acclamati di sempre. A livello globale, il gioco risulta ad oggi vincitore di oltre 180 premi come Gioco dell’Anno.

Con il suo mondo di scoperte, esplorazione e avventura, The Legend of Zelda Breath of the Wild è l’ultimo capitolo dell’amata serie Nintendo per Nintendo Switch. Dopo un lungo sonno, Link si sveglia in un mondo che non ricorda più. Adesso, l'eroe leggendario deve esplorare terre vaste e pericolose per ritrovare la memoria prima che Hyrule si perda per sempre.