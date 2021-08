Zelda Breath of the Wild, grafica impressionante su PC con il Ray Tracing: il video

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 sembra avere tutto il potenziale per lasciare nuovamente di stucco i possessori di Nintendo Switch ma, nel mentre attendiamo l'arrivo del sequel, il titolo originale continua a farsi sempre più bello grazie ai modder PC.

Come potete osservare tramite il filmato che vi abbiamo riportato in calce, il canale YouTube Digital Dreams ha messo in mostra una nuova versione di The Legend of Zelda Breath of the Wild per l'emulatore CEMU, utilizzabile su PC. La particolarità di questo nuovo reshade è costituita dall'aggiunta del Ray Tracing, feature che riesce a donare una caratterizzazione estetica ancor più sorprendente all'open world di Eiji Aonuma.

Grazie alle ombre e al sistema di illuminazione pesantemente modificati e ritoccati, il colpo d'occhio sembra qui essere leggermente più fotorealistico rispetto al lavoro originale svolto da Nintendo, che invece puntava tutto su un design vivace e cartoonesco. Cosa ne pensate di questo reshade di The Legend of Zelda Breath of the Wild? Naturalmente vi consigliamo di fermarvi al filmato di Digital Games, in quanto provare in prima persona la mod potrebbe farvi cadere nel territorio dell'illegalità.

I giocatori, intanto, hanno scoperto che è possibile sfruttare un glitch del gioco per sbloccare sin da subito la Master Sword.