Zelda Breath of the Wild: Hyrule è ancora più maestosa con la mod Ultrawide

L'instancabile scena dei modder di Zelda Breath of the Wild pubblica una nuova espansione fan made che promette di rendere ancora più immersiva l'esplorazione del Regno di Hyrule con un Graphic Pack che migliora la gestione del ragdoll e introduce il supporto ai monitor Ultrawide.

Dalle colonne di Reddit, l'utente conosciuto come Crementif illustra i numerosi interventi compiuti con questo importante aggiornamento grafico e prestazionale per la versione Wii U eseguita su PC con l'emulatore CEMU,lo stesso utilizzato dall'autore del video 8K Ray Tracing di Zelda Breath of the Wild.

L'ultimo Graphic Pack di Zelda Breath of the Wild apporta decine di correttivi e modifica il sistema di gestione dell'interfaccia per garantirne la piena compatibilità con le configurazioni hardware dotate di monitor 16:9. L'ampia diagonale offerta dagli schermi Ultrawide regala una vista senza precedenti sugli scenari di Hyrule e rende, se possibile, ancora più profonde e stratificate le strategie da attuare per risolvere gli enigmi ambientali, affrontare i nemici in combattimento o anche solo avventurarsi nella mappa per andare alla ricerca di oggetti rari e tesori.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e con il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo dell'emulazione videoludica e non vuole in alcun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.