Zelda Breath of the Wild, Hyrule non è mai stata così bella: grafica in 8K con la RTX 4090

Il mondo dell'emulazione, pur non ricevendo il benestare dell'industria (come visto negli ultimi mesi con Nintendo che ha colpito il progetto Homebrew Lockpick), continua a riservare diverse sorprese tecniche per gli amanti dei mondi videoludici: di recente, un video di Digital Dreams ha mostrato le prodezze della RTX 4090 con Breath of the Wild.

Sembra passata un'eternità da quando Zelda Breath of the Wild ed Hyrule si sono mostrati in tutta la loro bellezza nel video 8K Ray Tracing di un modder, ma il regno devastato dalla calamità Ganon è tornato ad essere più bello che mai con quanto fatto dall'emulatore CEMU Wii U ed alcune Mod che hanno fatto girare Breath of the Wild a 8K con Ray Tracing. Come possiamo vedere dal video in allegato, sono presenti diverse innovazioni tecniche al passo con i più recenti progressi in termini di qualità del sistema di illuminazione e non solo.

Tra gli shader del Ray-Tracing sviluppati dal modder NiceGuy e le potenzialità dell'RTX 4090 che vengono sfruttate al massimo, il mondo di gioco di Zelda Breath of the Wild ha ricevuto un miglioramento tecnico/visivo di alto livello da quanto visto nel filmato dalla durata complessiva di 10 minuti. L'ultra Graphic Gameplay dedicato al predecessore del più recente Tears of the Kingdom riporta i giocatori a vivere un'altra volta le prodezze del grande progetto videoludico targato Nintendo.



La suddetta notizia non supporta in alcun modo la pirateria. Il contenuto di cui sopra è stato riportato con l'intento di mostrare quanto realizzato con gli ultimi avanzamenti tecnici nell'ambito dell'emulazione.