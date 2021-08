Zelda Breath of the Wild: Hyrule risplende nel video 8K Ray Tracing di un modder

Non pago del clamore suscitato dal suo incredibile video di Zelda BOTW in 8K, lo youtuber Digital Dreams è tornato a spremere le risorse hardware del suo PC gaming di fascia alta per spingere la grafica del capolavoro free roaming di Nintendo ai suoi limiti estremi.

Per riuscire nel suo intento, l'ormai celebre creatore di contenuti specializzatosi in progetti analoghi (come quello di GTA 5 iper realistico con 1.000 mod) ha sfruttato la sua eccezionale configurazione hardware spinta da un processore AMD Ryzen 9 3900x e, soprattutto, da una performante scheda video NVIDIA GeForce RTX 3090.

Con l'ausilio delle mod grafiche più avanzate e dei costanti interventi di ottimizzazione compiuti dagli sviluppatori dell'emulatore CEMU, Digital Dreams ha letteralmente stravolto l'aspetto del Regno di Hyrule con massicci interventi di "restauro virtuale" che hanno coinvolto le texture, gli effetti particellari, la risoluzione e la distanza di visuale.

Il maggiore punto di forza di questo progetto è però rappresentato dal nuovo sistema di illuminazione dinamica integrato nella versione Wii U di The Legend of Zelda Breath of the Wild attraverso il Ray Tracing dei tool ReShade. Cosa ne pensate di questo video? Fatecelo sapere con un commento.